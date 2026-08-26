Arifiye'de Emniyet Müdürlüğü Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Arifiye'de Emniyet Müdürlüğü Temel Atma Töreni

Arifiye\'de Emniyet Müdürlüğü Temel Atma Töreni
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yeni emniyet hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

Sakarya'da Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Arifiye Belediyesi tarafından Arifbey Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde tahsis edilen alanda inşa edilecek binanın temel atması için düzenlenen tören, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Selda Dural, kamu hizmeti anlayışında son yıllarda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini belirterek, vatandaş odaklı hizmet anlayışının kamu yönetiminde etkin hale geldiğini söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının getirisi olarak yeni binalara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Dural, "Bu anlamda kamu binası ihtiyaçlarımız büyük ölçüde tamamlanıyor. Umuyoruz ki hepsi tamamlandığında hem halkımız layıkıyla hizmet alacak hem de personelimiz güvenli ve huzurlu çalışabilecekleri hizmet alanlarına sahip olacak." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise kentte devam eden birçok projenin olduğunu belirterek, Sakarya'nın hak ettiği yatırımı fazlasıyla alan bir dönemden geçtiğini, bununla gurur duyduklarını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da kentte devam eden birçok proje olduğunu, halka hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, hayırseverlerin de katkılarıyla inşa edilecek binanın, sadece hizmet binası değil, huzurun, güvenin, fedakarlığın ve kamu hizmetinin yeni adreslerinden biri olacağını söyledi.

Saka, vatandaş odaklı ve hukukun üstünlüğünü esas alan anlayışla çalıştıklarını ifade ederek, tüm emniyet personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan duanın ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla projenin temeline beton döküldü.

Törene AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Erbağ, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, emniyet mensupları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arifiye'de Emniyet Müdürlüğü Temel Atma Töreni - Son Dakika

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