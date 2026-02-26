Arıkan'dan Özgündüz'e Taziye Ziyareti

(ANKARA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, annesi Hacı Susen Özgündüz'ü kaybeden Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu.
Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Arıkan'ın Özgündüz'e başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, annesi Hacı Susen Özgündüz'ü kaybeden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu" ifadelerine yer verildi.
