Arıkan'dan Savaş Uyarısı

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Senaryo açık Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Türkiye ve İran'ı bir savaşa sokarak bölgeyi çok büyük bir kaosa geri dönülmez bir yola sokmak istiyorlar. Türkiye'nin bu savaşta bir cephe olmasını istiyorlar. Bu hadisenin failleri bellidir arkadaşlar. Kim bu hadisenin failleri? Biri CIA'dır, biri MOSSAD'dır, biri Amerika'dır, biri İsrail'dir. Bu istihbarat işi arkadaşlar bu eli kanlı terör örgütü devletlerin tuzağına bizlerin düşmemesi gerekiyor. Türkiye elhamdülillah bu oyunları bozacak büyük bir kudrete fazlasıyla sahip" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Arıkan, şunları söyledi:

"Uzun zamandır, uzun zamandan kastım belki de son 100 yıldır Ramazan ayı bizler için biraz daha sıkıntılı geçiyor. Ne demek istiyorum: her Ramazan'da Siyonizm, emperyalizm Müslüman topraklara yapmış oldukları saldırıları artırdığını görüyoruz. Afganistan, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan, Filistin, Libya, Lübnan daha birçok coğrafyayı sayarım. Ramazan ayında bu topraklara uygulanan şiddetin emperyalizmin uyguladığı şiddetin daha fazla arttığını görüyoruz. Yüz yılı aşkın bu coğrafya maalesef emperyalist hesapların, Siyonist işbirlikçilerin kıskacı altında kaldı. Emperyalist güçlere direnen yönetimler ne zaman iş başına gelse ne zaman bir irade Siyonizm'in karşısında ben sana teslim olmayacağım narasını atsa, haykırışını yapsa ne yapıyor emperyalistler o coğrafyaya demokrasi getireceğini, özgürlük getireceğini, insan hakları getireceği safsatasıyla oraya müdahale ettiğini hep beraber görüyoruz. Her bombardıman eşiğinde bazen bunu bombardımanla yapıyorlar bazen bizde olduğu gibi post modern darbelerle bu yapmak istediklerini hayata geçiriyorlar. Her bombardıman eşliğinde insan hakları diyorlar, özgürlük diyorlar, demokrasi diyorlar ama gittiklerinde geriye ne kalıyor? Sadece kan kokan topraklar kalıyor. Gözü yaşlı anneler kalıyor. Yetim kalmış evlatların acısı kalıyor maalesef."

"İran'a büyük bir saldırı, büyük bir kumpas kurulduğuna şahitlik ediyoruz"

Bugün de değerli kardeşlerim çok daha vahim bir tehlikeyle çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Elhamdülillah bu vatanımız yüz yıllardır emperyalist güçler karşısında direnme gayreti içerisinde ve 400 yıldır bu direnç karşısında sırtımızı dayadığımız komşu olarak gördüğümüz İran'a büyük bir saldırı büyük bir kumpas kurulduğuna şahitlik ediyoruz ve bu süreçte ne Amerika, ne İsrail, ne uluslararası hukuku tanıyorlar ne sözleşmeleri tanıyorlar ne de Ramazan'ın mübarek ay olmasını dikkate alıyorlar. Müzakereler esnasında müzakereler devam ederken İran'ı bombalamakta emperyalist güçler, bir veyis görmüyorlar. Neymiş efendim İran'da kadınlar özgür değilmiş, kadınlara özgürlük getirmek için İran'a müdahale ediyorlarmış. Lütfen buraya dikkat buyurun. Bir ülkeye askeri müdahale saldırı yapılacağı zaman ilk saldıracak yer neresidir. ya askeri üstler ya komuta kademesidir ya nükleer silah üretildiğini iddia ettikleri tesislerdir. Amerika İran'a saldırdığında ilk bombaladığı yer neresi oldu arkadaşlar, kız çocuklarının okuduğu bir liseyi bombaladılar. Yaşları 7 ila 15 yaş arasında değişen 168 tane kız çocuğumuzu katletmekte bir sakınca görmediler. Bir kez daha Amerika'nın İsrail'in ne kadar gayri ahlaki bir ülke olduğunu ne kadar Müslüman coğrafyası gündeme geldiğinde acımasız olduklarını bir kez daha görmüş olduk.

Bugün yine önemli bir hadise cereyan etti. İran ile bizi karşı karşıya getirmek isteyen güçlerin provokasyonlarının devam ettiğini bugün yine gördük. Öğle saatlerinde hepimiz görmüşüzdür takip etmişizdir. Amerika Büyükelçisi bir uyarı yayınladı dedi ki; Güney Doğu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini söyledi. Adana'daki Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerini askıya aldıklarını söyledi. Personel ve ailelerinin bölgeyi terk etmesini söyledi. Bunlarla yetinmediler Türkiye ve Güney Doğu için vatandaşlarına seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu Amerika. Ne tesadüftür ki, Büyükelçilik bu açıklamayı yaptıktan sadece 1 saat sonra yine İran'dan atıldığı iddia edilen bir füze etkisiz hale getirilerek topraklarımıza düştü. Tam da Amerika'nın bölgemizle alakalı çağrıda bulunduğu esnada böyle bir hadise gerçekleşti. Ama ne hazindir ki bu füze İran'ı geçiyor, Irak'ı geçiyor Suriye'yi geçiyor Türkiye'de düşüyor. Bunun hiç kimse tesadüf olduğunu bizlere anlatmasın. Aynı tezgahı 5 gün önce Hatay'da da yapmışlardı.

"Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmek istiyorlar"

Değerli misafirler senaryo açık Türkiye ve İran'ı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Türkiye ve İran'ı bir savaşa sokarak bölgeyi çok büyük bir kaosa geri dönülmez bir yola sokmak istiyorlar. Türkiye'nin bu savaşta bir cephe olmasını istiyorlar. Çorum'dan ben bir kez daha söylüyorum. Bu hadisenin failleri bellidir arkadaşlar. Kim bu hadisenin failleri? Biri CIA'dır, biri MOSSAD'dır, biri Amerika'dır, biri İsrail'dir. Bu istihbarat işi arkadaşlar bu eli kanlı terör örgütü devletlerin tuzağına bizlerin düşmemesi gerekiyor. Türkiye elhamdülillah bu oyunları bozacak büyük bir kudrete fazlasıyla sahip. Komşularıyla çatışmak yerine bölgesel barışın adresi olabilmek için iktidarıyla muhalefetiyle bugün bir arada olmamız bu şer güce karşı bu emperyalizme karşı beraber mücadele etmek zorundayız.

Peki Amerika İran'a otoriter bir ülke olduğu için mi müdahale etti sözde öyle ama asla değil, Amerika'nın bir ülkeye müdahale edebilmesi için bazı kıstasları var. O bölgedeki yer altı kaynakları eğer Amerika'ya peşkeş çekilmiyorsa Amerika oraya müdahale edecektir. Eğer Amerika istediği gibi askeri üs kuramıyorsa kürecik radar istasyonu gibi bir istasyonu kuramıyorsa Amerika oraya müdahale etme hakkını kendisinde görecektir. Onun dışında otorite varmış, demokrasi yokmuş insan orada ölmüş Amerika için bunların zerre kadar önemi yok ve müdahale esnasında tek bir hedefi var, yer altı kaynaklarının Trump'ın eline geçmesi, ikincisi de büyük İsrail Devleti'nin kurulmasının önündeki engellerin teker teker kaldırılması. Amerika bu bölgelere savaş gemileriyle geliyor nasıl dönüyor sonra o savaş gemilerinin içerisine petrolünü doldurarak Amerika'ya tekrar döndüğüne her birimiz şahitlik ediyoruz."