Arıkan Gençlerle Buluştu

20.05.2026 00:47
Mahmut Arıkan, genç işsizliği ve tarım istihdamı üzerine Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi.

(İSTANBUL)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi. Arıkan, genç işsizliği, eğitim politikaları, dijital dönüşüm ve tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Biz gençlerimizi tarım ve sanayide daha güçlü şekilde istihdam edebilirsek, kalıcı bir ekonomik güven oluşturabiliriz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından Üsküdar sahilinde düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtlayan Arıkan, etkinlik alanında gençlerle basketbol oynadı. Arıkan, attığı üç sayılık basket sonrası, "Üç sayılık attık, Mehmet Şimşek ikisini vergiye kesecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gençlerin iş gücüne katılım oranının yüzde 47 seviyesinde olduğunu belirten Arıkan, "Bu tablo gençlerin yüzde 53'ünün iş gücüne dahi katılamadığını gösteriyor" dedi. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 16 seviyesinde olduğunu kaydeden Arıkan, kadınlarda bu oranın yüzde 20'ye ulaştığını ifade etti.

Kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeleri desteklediklerini söyleyen Arıkan, özel sektörde kadın istihdamının olumsuz etkilenmemesi için erkek çalışanlara da benzer hakların tanınması gerektiğini belirtti.

Gençlerin yüzde 58'inin hizmet sektöründe çalıştığını, tarım sektöründeki oranın ise yüzde 11 seviyesinde kaldığını ifade eden Arıkan, hizmet sektörünün küresel krizlerden hızlı etkilendiğini söyledi. Arıkan, "Biz gençlerimizi tarım ve sanayide daha güçlü şekilde istihdam edebilirsek, kalıcı bir ekonomik güven oluşturabiliriz" diye konuştu.

Türkiye'de eğitimde ve istihdamda yer almayan "ev genci" oranının yüzde 25'e yaklaştığını belirten Arıkan, Avrupa'da bu oranın yüzde 2,1 seviyesinde olduğunu söyledi. Arıkan, "Avrupa'daki en yüksek genç işsizlik oranlarından biri maalesef Türkiye'de" dedi.

Gençlere çağrıda bulunan Arıkan, "Bizi eleştirin. Nerede eksik yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz, bunu bize söyleyin" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki gelişmelere de değinen Arıkan, gençlerin dijital teknolojileri yoğun kullandığını ancak kullanımın büyük ölçüde eğlence amaçlı olduğunu belirterek, "Ama öznesinde gençlerin olduğu bir dijital dönüşümü Türkiye'ye kazandıracağız" dedi

Kaynak: ANKA

