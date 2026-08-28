Arıkan Iğdır'da Sağlık Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
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Arıkan Iğdır'da Sağlık Sorunlarını Dinledi

Arıkan Iğdır\'da Sağlık Sorunlarını Dinledi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Iğdır'da sağlık hizmetleri şikayetlerini dinledi.

(IĞDIR) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu Anadolu bölge ziyaretlerinin son durağı Iğdır'da vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Arıkan, kentte sağlık hizmetlerine ilişkin şikayetleri dinleyerek, "Meclis'e gittiğimde bunu soracağım" dedi.

Partisinin yeni il binasının açılışını gerçekleştiren Arıkan, ardından Iğdır'da esnaf ve vatandaşlarla görüşerek sorunları dinledi.

Ziyaret sırasında bir vatandaş, iktidar milletvekillerinin geçmişte Iğdır'a doktor getirilmesine ilişkin verdikleri sözleri hatırlatarak, "Vekilimiz burada 'Ben 80 tane doktoru ayağınıza getireceğim' dedi. Hani nerede?" diye sordu.

Arıkan ise, "Onun hesabını sormak için geldim ben zaten. Meclis'e gittiğimde bunu soracağım" yanıtını verdi.

"DOKTOR BULAMAYAN VATANDAŞ SEVK YOLLARINDA MAĞDUR OLUYOR"

Bir başka vatandaş da kentteki sağlık hizmetlerinin yetersizliğinden yakınarak, tedavi için Erzurum ve Van'a sevk edilen hastaların yollarda mağduriyet yaşadığını söyledi.

Vatandaş, randevu ve doktor bulmakta güçlük çektiklerini ifade ederek, "Burası unutulmuş gibi bir memleket" dedi.

"SANDIKTA CEVAP VERMENİN FORMÜLÜ SİZDE"

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Arıkan, mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, "Bizi yönetenleri şu zihniyetten çıkartmak lazım: 'Biz ne yaparsak yapalım bize nasıl olsa oy veriyorlar' zihniyetinden çıkartmanın formülü sizde, o bizde değil" ifadelerini kullandı.

Arıkan, Iğdır'daki temaslarının ardından bölge ziyaretlerini tamamladı. Ziyaretlerde gündeme gelen sorunların raporlanarak Meclis gündemine taşınacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Iğdır, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıkan Iğdır'da Sağlık Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

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