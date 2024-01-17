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Arılar Eski Bavulu Yuva Edinerek 60 Kilo Bal Yaptı - Son Dakika
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Arılar Eski Bavulu Yuva Edinerek 60 Kilo Bal Yaptı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılık yapan İlhami Yörük'ün bahçesindeki kovandan kaçan arılar, evinin balkonunda kullanılmayan eski bavulu yuva edinerek 1 yıl içinde 60 kilo petek bal üretti.

Arılar Eski Bavulu Yuva Edinerek 60 Kilo Bal Yaptı
17.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:09
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DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, bahçesinde bal üretimi yapan İlhami Yörük'ün (44) kovandan kaçan arıları, evinin balkonunda kullanılmayan eski bavulu yuva edinerek 60 kilo petek bal yaptı.

Yığılca ilçesinde evinin bahçesine koyduğu 10 kovanla arıcılık yapan İlhami Yörük'ün kovanlarından birindeki arılar yaklaşık 1 yıl önce kaçtı. Yörük, arı alarak boşalan kovanı doldurdu. Arıcılık faaliyetine devam eden Yörük, önceki gün evinin balkonunda bulunan eski eşyaları düzenlediği sırada, kullanılmayan eski bir bavulun ağır olduğunu fark edip, açtı. Yörük, 1 yıl önce kovandan kaçtığını düşündüğü arıların bavula girdiğini ve bal yaptıklarını gördü. Kaçtığını sandığı arıların 60 kilo bal yaptığını ifade eden İlhami Yörük, "Bundan 1 yıl önce arılarım kayboldu. Kovan terk yapmışlardı. 1 yıl sonra balkona koyduğumuz valize bal yaptıklarını gördük. Çok güzel bal yapmışlar. Çok mutlu oldum, memnunuz" dedi.

Kaynak: DHA
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