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Arılar kış uykusuna yatamadı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde havaların sıcak gitmesinden dolayı arılar kış uykusuna yatmadı. Arıcılar, yazın aşırı sıcaktan çatlayan arıların kışın da sıcaktan uyumadığı için bal veriminin düştüğünü ve arıların öldüğünü söyledi.

Kozan'da yaklaşık 20 yıldır arıcılık yapan Halil Aydoğan, ilk kez arıların kış uykusuna yatmaması ile karşılaştığını kaydederek, "20 yıldır bu işin içindeyim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Havaların çok sıcak olması arıları yıprattı. Arıyı yazın sıcak çarptı. 6-7 çıta ile kış dönemine hazırladığımız arılar şu an 2 çıta. Bu yıl arıcıların işi gerçekten çok zor. Sonbaharda poyraz ve arı kuşu vurdu ama en çok sıcaklar arıları çatlattı. Arılara bıraktığımız ballar duruyor. Çok büyük zayiat var. Havaların çok sıcak gitmesi arıları bu hale getirdi. 100 kovan arım vardı, şu an 60 kovana düştü. İklimler çok farklı. Yıllardan beri hobi olarak yaparım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Arılarda polen yazın kısıtlıydı. Arıların olmadığı bir yaşamda insanların olması çok zor. Bal duruyor ama arı yok" diye konuştu.

Bal üretimi yapan Ahmet Ateş ise, yayla döneminde arıların sağlıklı bir süreç geçirmediğini kaydederek, yazın aşırı sıcak olması, kışın da havaların bir türlü soğumamasından dolayı arıların kış uykusuna yatmadığını ifade etti.