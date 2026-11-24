(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hikmet Çetin için yayımladığı taziye mesajında, "Hikmet Çetin, bütün bu önemli görev ve unvanlarının ötesinde, benim için kıymetli bir devlet adamı ve kadim bir dostumdu" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"TBMM 20. Başkanı, CHP eski Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş, Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilciliği görevini de üstlenmiş Hikmet Çetin'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hikmet Çetin, bütün bu önemli görev ve unvanlarının ötesinde, benim için kıymetli bir devlet adamı ve kadim bir dostumdu.

Siyasi hayatı boyunca sergilediği nezaket, uzlaşma kültürü, engin devlet tecrübesi ve ülke meselelerine yaklaşımındaki olgunlukla her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Kendisinden istifade ettiğim, sohbetinden ve dostluğundan büyük memnuniyet duyduğum Hikmet Çetin'i daima güzel hatıralarla anacağım.

Türk siyasetinde ve devlet hayatında müstesna bir yeri olan değerli dostuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."