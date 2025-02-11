Arizona'da Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Arizona'da Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan jet, park halindeki jete çarptı. 1 kişi öldü, 4 yaralandı.

11.02.2025 19:51
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- ABD'de pistten çıkan jet, park halindeki jete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ARIZONA - ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda pistten çıkan özel jetin park halindeki başka bir jete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'na iniş yapan Learjet 35A tipi özel jet, pistten çıkarak park halindeki Gulfstream 200 tipi jete çaptı. Scottsdale İtfaiye Departmanı Sözcüsü Dave Folio düzenlediği basın toplantısında, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti. Havalimanı Sözcüsü Kelli Kuester ise jetin iniş sırasında iki ana iniş takımından birinin arızalandığını ve bu durumun kazaya yol açtığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'de 1 haftada 3 ölümlü uçak kazası

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), son haftalarda meydana gelen 3 havacılık felaketini araştırıyor. Washington DC semalarında 30 Ocak'ta bir yolcu uçağı ile ABD ordusuna ait Black Hawk helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişi, Philadelphia şehrinde 1 Şubat'ta ambulans uçağın düşmesi sonucu 7 kişi ve Alaska'da 7 Şubat'ta küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arizona'da Jet Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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