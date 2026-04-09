Arizona'da Küçük Uçak Kazası: 2 Ölü

ABD'nin Arizona eyaletinde küçük uçağın pistten çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Marana Havalimanı'ndaki "Piper PA-32" tipi küçük uçağın pistten çıkarak alev aldığını açıkladı.
Kazaya başka bir hava aracının karışmadığını ifade eden yetkililer, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
