Arizona Eyalet Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Protestosunda 69 Gösterici Gözaltına Alındı

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LOS ANGELES, 28 Nisan (Xinhua) -- Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Phoenix metropolitan bölgesindeki ana kampüsü olan Tempe'de Filistin'e destek protestosuna katılan toplam 69 gösterici Cumartesi günü "üniversite politikasını ihlal ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, protestocular Cumartesi günü "izinsiz kamp kurarak mülke izinsiz girmek suretiyle üniversite politikasını ihlal ettikleri için" gözaltına alındı.

Gazze'de uzun süredir devam eden İsrail saldırıları insani bir felakete dönüşürken, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatına karşı düzenlenen gösteriler ABD'deki büyük üniversite kampüslerine yayılıyor ve yüzlerce kişi gözaltına alınıyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in Cumartesi günü Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 22 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.