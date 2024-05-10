Arjantin, dang hummasıyla mücadele için hedefli aşılama kampanyası başlatacak

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BUENOS AİRES, 10 Mayıs (Xinhua) -- Arjantin Sağlık Bakanlığı, bu yıl içinde 420.000'den fazla vakanın kaydedilmesinin ardından dang hummasına karşı "hedefli" bir aşılama kampanyası başlatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan Perşembe günü yapılan açıklamada, Ulusal Bağışıklama Komisyonu'nun (Conain) tavsiyelerine dayanarak ve endemiye karşı kapsamlı stratejinin bir parçası olarak, virüsten etkilenen bölgeleri hedefleyen bir aşılama programı oluşturulacağı belirtildi.

Bakanlık, aşılama kampanyasının öncelikli bölgelerde "aşamalı olarak, 15-19 yaş arası nüfusla başlayacağını" bildirdi.

5 Mayıs'ta açıklanan resmi verilere göre, Arjantin'de yılın başından bu yana 420.867 dang vakası ve buna bağlı 291 ölüm tespit edilirken, sivrisinek kaynaklı hastalık ülkedeki 24 eyaletten 19'unda dolaşımda.

Aedes sivrisineğinin ısırmasıyla bulaşan dang humması genellikle baş ağrısı, yüksek ateş, bitkinlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, boğazda şişkinlik, kusma ve döküntü gibi semptomlarla seyreden akut bir hastalığa yol açıyor.