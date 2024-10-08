Arjantin'de Dang Vakaları 576.000'i Aştı

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BUENOS AİRES, 8 Ekim (Xinhua) -- Arjantin'deki dang vakaları yılbaşından bu yana 576.000'i aştı.

Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayımlanan ulusal epidemiyoloji bülteninde 2024 yılının ilk 39 haftasında ülke genelinde toplam 576.728 dang vakasının kaydedildiği bildirildi.

Sıcak ve yağışlı hava koşullarının hastalığın yayılmasını hızlandırma ihtimali olan ülkede yaklaşan yaz sezonu öncesinde son birkaç haftadır önleyici bir kampanya yürütülüyor.

Kampanya kapsamında 48 öncelikli bölgede ikamet eden 15-39 yaş grubuna dang aşısı yapılıyor. Aşıların dağıtımına 19 Eylül'de başlandı.