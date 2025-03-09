Arjantin\'de sel felaketi: 13 ölü

Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği bildirildi. Açıklamada, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e çıktığı, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

BÖLGEDE ELEKTRİK YOK, TAHLİYELER SÜRÜYOR

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da, elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu. Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.