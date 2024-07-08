Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya'da sosyalizme karşı çıktı - Son Dakika
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Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya'da sosyalizme karşı çıktı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'da düzenlenen bir konferansta sosyalizme yönelik eleştirilerde bulundu. Milei, sosyalizmin Latin Amerika ülkelerini yıkıma sürüklediğini iddia ederek, insanların artık sosyalizmin halkı yoksullaştırdığını bildiğini söyledi. Ayrıca Milei, Arjantin'deki enflasyonu kontrol altına aldıklarını ve ülkeyi ileriye taşıyacaklarını belirtti.

08.07.2024 22:55
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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya'ya gerçekleştirdiği ziyarette "sosyalizme" yönelik eleştirilerde bulundu.

Milei, Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Balneario Camboriu kentinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) konuştu.

Sosyalizmin Latin Amerika ülkelerini yıkıma sürüklediğini iddia eden Milei, sosyalizmden kurtulmanın zamanının geldiğini kaydederek "İnsanlar, sosyalizmin halkı yoksullaştırdığını biliyor artık. Dünyanın uyanma vakti geldi, nerede olursa olsunlar, onları bulundukları her yerden atacağız." ifadelerini kullandı.

Milei, yaptıkları reformlar sayesinde Arjantin'deki enflasyonu kontrol altına aldıklarını savunarak "Sosyalistlerin hoşuna gitse de gitmese de Arjantinlileri sefaletten kurtaracağız. Onların (muhalifler) desteğine ihtiyacımız yok, bizi durduramayacaklar, biz ülkeyi ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

Arjantin'de hükümetine yönelik protestolara değinen Milei, muhalefeti, toplumun talep ettiği değişiklikleri engellemekle suçladı.

Milei, Brezilya ziyareti kapsamında, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya muhalif siyasetçilerle de bir araya geldi.

CPAC konferansına, aralarında Şili ve Meksikalı aşırı sağcıların da yer aldığı yaklaşık 3 bin 500 davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya'da sosyalizme karşı çıktı - Son Dakika

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