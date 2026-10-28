Arjantin, Flavio Bolsonaro'nun seyahat yasağına rağmen Ekvador'a gittiğini duyurdu

Arjantin, Brezilya'da devlet başkanı seçimlerinin 2. turunu Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun, ülkeleri üzerinden Ekvador'a gittiğini duyurdu.

Seçimlerdeki mağlubiyetinin ardından Brezilya Yüksek Mahkemesinin koyduğu seyahat yasağına rağmen ülkeden ayrıldığı iddia edilen Bolsonaro'ya ilişkin Arjantin'den açıklama geldi.

Arjantin Ulusal Göç Direktörlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro ve Luiza Figueira Bolsonaro adlı kişiler, 27 Ekim saat 22.50'de, Misiones eyaletindeki Tancredo Neves Uluslararası Köprüsü sınır geçiş noktasından ülkeye giriş yaptı." ifadesine yer verildi.

Bolsonaro ailesinin, ülkeye girişini yasal dokümanlar üzerinden herhangi bir siyasi engelle karşılaşmadan yaptığı aktarılan açıklamada, "Ülkeye giriş yapan aile, uçuş planında belirtildiği üzere Ekvador'un Guayaquil kentine giden ve Baires Fly S.A. şirketi tarafından sevk edilen özel bir uçağa bindi." bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı devlet başkanı seçimini kaybeden Senatör Bolsonaro'nun hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaportunun iptal edilmesi kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürülmüştü.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğrulamıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Bolsonaro hakkında 2 soruşturma

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babası eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.