Arjantin Hükümeti Ayrımcılıkla Mücadele Kurumunu Kapattı - Son Dakika
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Arjantin Hükümeti Ayrımcılıkla Mücadele Kurumunu Kapattı

Arjantin Hükümeti Ayrımcılıkla Mücadele Kurumunu Kapattı

Arjantin hükümeti, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele kurumu olan INADI'nin kapatıldığını duyurdu. Devlet Başkanlığı Sözcüsü, bu hamlenin devlet başkanının seçim vaatlerinden biri olduğunu ve Arjantinlilere fayda sağlamayan kurumların lağvedilmesi politikasının bir parçası olduğunu belirtti. Hükümet, kamu harcamalarını azaltmak ve vergileri düşürmek amacıyla birçok kurumu kapatma veya lağvetme kararı aldığını açıkladı.

23.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:14
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BUENOS AİRES, 23 Şubat (Xinhua) -- Arjantin hükümeti ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadeleden sorumlu kurumu kapattığını açıklarken, bu kurumların "hiçbir amaca" hizmet etmediğini vurguladı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Enstitüsü'nün (INADI) kapatılması sürecinin devlet başkanlığı ofisi tarafından başlatıldığını söyledi.

Adorni, bu hamlenin Devlet Başkan Javier Milei'nin seçim kampanyasında verdiği vaatlerden biri olduğunu ve Arjantinlilere bir fayda sağlamayan "çeşitli kurumların lağvedilmesi" yönündeki kapsamlı politikanın bir parçası olduğunu söyledi.

Adorni, "İşe yaramayan yahut büyük siyasi kutular olan ya da sadece militan istihdamı üreten bazı kurumları lağvetmeye yönelik ilk adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, kamu harcamalarını azaltmak ve vergileri düşürmek amacıyla "Başkan Milei'nin kapatmaya ya da lağvetmeye kararlı olduğu sayısız kurum var. Önceliğimiz hükümeti küçültmek" dedi.

1995'te kurulan INADI, kendi internet sitesinde "çeşitliliğe sahip ve eşitlikçi bir topluma ulaşmak amacıyla sivil toplumla koordinasyon içinde federal ve kapsayıcı kamu politikalarını teşvik ederek her türlü ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele etmek için" çalıştığını belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

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