Arjantin'in Falkland açıklarındaki petrol şirketlerine yaptırım kararı İsrail'den destek buldu

Arjantin'in, İngiltere yönetimindeki Malvinas (Falkland) Adaları açıklarında petrol faaliyetleri yürüten şirketlere yaptırım kararı almasının ardından İsrail'den Arjantin'e destek açıklamaları gelirken yaptırım kararının hedefindeki şirketlerin ise İsrail ile bağlantıları dikkati çekti.

İsrail'e verdiği destekle tanınan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 4 Eylül'de Falkland Adaları açıklarında petrol faaliyetleri yürüten şirketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Adaların tarihsel ve hukuki açıdan Arjantin'e ait olduğunu savunan Milei, 2013'te yapılan referandumda halkın İngiliz yönetiminde kalma yönünde karar vermesine değindi. Milei, adalıların egemenlik konusunda "kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olmadıklarını" öne sürdü.

Arjantin ile İngiltere arasında egemenlik anlaşmazlığı bulunan Falkland Adaları açıklarında İsrail ve İngiliz şirketleri petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütüyor. Arjantin hükümeti ise bu faaliyetleri egemenlik anlaşmazlığı nedeniyle yasa dışı kabul ediyor.

Hükümet, bölgede faaliyet gösteren şirketlere yaptırımların uygulanmasını ve ilgili firmaların Arjantin topraklarında faaliyet göstermesinin engellenmesini hedefliyor. Şirketler ve yöneticileri hakkında cezai işlem başlatılması da gündemde.

Milei, özellikle Falkland Adaları açıklarındaki Sea Lion petrol projesini hedef aldı. Yaptırımların projeyle bağlantılı şirketleri, hissedarları, yöneticileri ve tedarikçileri kapsayabileceğini belirtti.

İsrailli siyasetçi ve Netanyahu'nun oğlundan Arjantin'e destek

Milei'nin açıklamalarının ardından İsrail'den de Arjantin'in tutumuna destek veren açıklamalar geldi.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, İngiltere yönetimindeki Falkland Adaları'nı Arjantin toprağı olarak tanıma çağrısında bulundu.

Daha önce de hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da sosyal medya hesabından "Falkland Adaları Arjantin'e aittir." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Yaptırımın hedefindeki şirketler

Arjantin'in hedef aldığı Sea Lion projesi, İsrail merkezli ve Tel Aviv Borsası'nda işlem gören Navitas Petroleum tarafından işletiliyor. Navitas'ın projedeki payı yüzde 65.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, İsrail enerji sektörünün önde gelen isimlerinden Gideon Tadmor yürütüyor.

Projenin kalan yüzde 35'lik payı ise Londra Borsası'nda işlem gören İngiliz şirketi Rockhopper Exploration'a ait.

Rockhopper Exploration'ın önemli hissedarları arasında İsrail merkezli yatırım şirketleri Noked Capital, Brosh Capital ve ION Asset Management da bulunuyor.

Falkland Adaları

Arjantin'in Malvinas olarak adlandırdığı Falkland'ın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır anlaşmazlık konusu.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği yaklaşık 12 bin kilometrekarelik takımada, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dış politika bakımından İngiltere'ye bağlı.

Arjantin ise İspanya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından "Malvinas" olarak adlandırdığı adaların İspanyol sömürge yönetiminden kendisine miras kaldığını savunuyor.

İki ülke arasındaki gerilim, 2 Nisan 1982'de başlayan Falkland Savaşı'nda silahlı çatışmaya dönüştü. Yaklaşık altı hafta süren savaş, İngiltere'nin zaferiyle sonuçlandı.

Falkland Adaları'nda 2013'te İngiltere'ye bağlılığın devam edip etmemesine ilişkin referandum düzenlendi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda halka "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 99,8'i "Evet" yanıtını verdi.