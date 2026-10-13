Arjantin, İngiltere'nin Malvinas petrol aramasını durdurmak için ITLOS'a başvurdu - Son Dakika
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Arjantin, İngiltere'nin Malvinas petrol aramasını durdurmak için ITLOS'a başvurdu

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Arjantin hükümeti, İngiltere'nin Malvinas çevresinde planladığı petrol ve doğal gaz aramasını durdurmak için ITLOS'a başvurdu. Başvuruda, Kuzey Malvinas Havzası'nda İngiltere adına hidrokarbon çıkarılmasına karşı acil geçici tedbir istendi.

Arjantin hükümeti, İngiltere'nin Malvinas (Falkland) Adaları çevresinde planladığı petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini durdurmak amacıyla Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine (ITLOS) resmi başvuruda bulundu.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Malvinas Havzası'ndaki kıta sahanlığında, İngiltere adına hidrokarbon çıkarılmasını önlemek amacıyla ITLOS'tan acil geçici tedbir kararı alınmasının talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, girişimin Arjantin'in kıta sahanlığı üzerindeki egemenlik haklarını korumayı amaçladığı belirtilerek, Londra yönetiminin tek taraflı izin verdiği faaliyetlerin, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan egemenlik anlaşmazlığını tırmandırmasının önüne geçilmek istendiği ifade edildi.

Girişimin, Arjantin'in egemenliğini korumak amacıyla BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında 28 Eylül'de başlatılan tahkim süreciyle bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, başvurunun sözleşmenin 290. maddesinin 5. fıkrasına dayandığı vurgulandı.

Açıklamada, ilgili maddenin, tahkim mahkemesi kurulana kadar acil durumlarda meşru hakların korunması veya deniz ekosisteminde telafisi güç zararların önlenmesi amacıyla geçici tedbir uygulanmasına imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Arjantin'in Malvinas, Güney Georgia ve Güney Sandwich adaları ile çevre deniz alanları üzerindeki egemenlik hakları bir kez daha teyit edilerek, "Tarihsel gerçekler ve uluslararası hukuk açısından Malvinas, Arjantin'e aittir." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatma talimatı verilmişti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 29 Eylül'deki açıklamasında, Falkland Adaları çevresindeki Sea Lion petrol projesi nedeniyle İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatma talimatı verdiğini bildirmişti.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı, adalar çevresindeki açık deniz hidrokarbon lisanslarının süresinin uzatılmasına ilişkin yakın zamanda İngiltere'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine protesto notası vermişti.

Arjantin ve İngiltere, 1833'ten bu yana İngiliz kontrolünde bulunan adalar üzerindeki egemenlik konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1982'de adalar için 74 gün savaşmıştı.

Kaynak: AA
HidrokarbonİngilterePolitikaArjantinGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

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