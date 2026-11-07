Arjantin Savunma Bakanlığı, ABD ile 4 Black Hawk tedariki için anlaşma imzaladı

Arjantin Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetlerinin taktik hareket kabiliyetini artırmak amacıyla ABD ile 4 "UH-60L Black Hawk (Kara Şahin)" helikopterinin tedarikine ilişkin anlaşma imzalandığını bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Arjantin ordusunun yeni taktik hareket kabiliyetinin temelini oluşturacak 4 adet UH-60L Black Hawk helikopterinin envantere katılmasını sağlayan Teklif ve Kabul Mektubu bugün imzalandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UH-60L Black Hawk helikopterlerinin her birinin 28 milyon dolar bedelle tedarik edileceği belirtildi.

ABD'nin Buenos Aires Büyükelçisi Peter Lamelas da X hesabından yaptığı açıklamada, Arjantin ile ABD arasında imzalanan helikopter tedarik anlaşmasının iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendireceğini ifade etti.

Lamelas, "Bu hava araçları, Arjantin'in sınır güvenliğini güçlendirmesine, sınır ötesi suçlarla mücadele etmesine, acil durumlarda ve doğal afetlerde halkına yardım ulaştırmasına imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tedarik edilecek helikopterlerin Arjantin Kara Kuvvetleri Havacılık Komutanlığının envanterinde uzun yıllardır kullanılan Bell UH-1H/Huey II tipi helikopterlerin yerini alması planlanıyor.