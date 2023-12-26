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Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, nefes borusuna yediği salata malzemeleri kaçan Selahattin İliksiz'i yanında bulunan arkadaşı Volkan Bıçakçı 'heimlich manevrası' yaparak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

26.12.2023 - 23:47,  Güncelleme: 23:49
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DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, nefes borusuna yediği salata malzemeleri kaçan Selahattin İliksiz'i (30) yanında bulunan arkadaşı Volkan Bıçakçı (32) 'heimlich manevrası' yaparak kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gümüşova ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede damacana su satışı yapan Selahattin İliksiz, çalıştığı dükkanda yemek yemek için mola verdi. Bu sırada aynı ilçede bir iş yerinde görevli olan özel güvenlik görevlisi arkadaşı Volkan Bıçakçı, İliksiz'i ziyarete geldi. Volkan Bıçakçı, tam iş yerinden ayrılmak için hareketlendiği sırada Selahattin İliksiz'in yediği salata malzemeleri nefes borusuna kaçtı. Nefes almak için çabalayan arkadaşını fark eden Bıçakçı, arkadaşının sırtına vurdu. Ancak müdahalesi yetersiz kalınca bu kez 'heimlich manevrası' yaptı. Boğazına kaçan salata malzemesi çıkan İliksiz yeniden rahat nefes almaya başladı. İliksiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Arkadaşı tarafından heimlich manevrası yapılarak kurtarıldı
Kaynak: DHA
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Fatih, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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