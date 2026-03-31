Arkadaşını Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis
Arkadaşını Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis

31.03.2026 16:13
Konya'da Mustafa İ., arkadaşını öldürmekten 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da arkadaşını başına demirle vurduktan sonra pencereden atarak "intihar süsü" vermeye çalıştığı iddia edilen sanığa, 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa İ. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Mustafa İ, olay günü birlikte alkol aldıkları Muhammed Fidancı'nın ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Muhammed 10 yıllık arkadaşım. Hiç sorunumuz olmadı. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığını, tanık ifadesinde de tartışma kavga olmadığını, sadece düşme sesi duyulduğunu iddia etti.

Sanığa, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

Mustafa İ, merkez Selçuklu ilçesinde 15 Temmuz 2024'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Muhammed Fidancı'nın pencereden düştüğü ihbarında bulunmuş, hastaneye kaldırılan Fidancı, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Otopside, Fidancı'nın kafatasında 2 metrelik bir yükseklikten düşme sonucu oluşamayacağı değerlendirilen parçalı kırıklar tespit edilmiş ve evin duvarında Fidancı'ya ait DNA izlerine rastlanmıştı.

Gözaltına alınan Mustafa İ'nin annesinin, "Oğlum, Muhammed Fidancı'nın kafasına demirle vurdu." ifadesini kullandığı öğrenilmişti.

Yerel mahkeme "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Mustafa İ'ye 25 yıl hapis cezası vermiş, karar Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından "maktulün sanık tarafından yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağının net şekilde ortaya konulması gerektiği" değerlendirmesiyle bozulmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:01:38.
