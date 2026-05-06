Arkadaşları Kundaklama Şüphelisi Oldu
Arkadaşları Kundaklama Şüphelisi Oldu

06.05.2026 00:51
Büttner'in evine kundaklama saldırısında iki arkadaşı şüpheli olarak ortaya çıktı.

Almanya'nın Brandenburg Eyaleti antisemitizmle mücadele sorumlusu Andreas Büttner'in evine düzenlenen kundaklama saldırısına ilişkin soruşturmada tespit edilen şüphelilerin Büttner'in iki arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Brandenburg Eyaleti antisemitizmle mücadele sorumlusu Andreas Büttner'in ortak şirket kurduğu arkadaşları Lucas S. ve Daniel R. hakkında, "kundaklama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 4 Ocak gecesi Büttner'in özel arazisindeki evin yanındaki bir kulübede yangın çıkardıkları iddia edilen şüphelilerin, aynı zamanda evin kapısına Hamas'ın sembolü olan kırmızı bir üçgen çizdikleri öne sürüldü.

Lucas S'nin ayrıca Büttner'in ofisine tehdit mektubu gönderdiği ve mektupta DNA izlerine rastlandığı belirlendi.

İki şüpheli ile Büttner arasında herhangi bir gerginlik veya anlaşmazlık bulunmadığı hatta kundaklama girişiminden bir ay sonra birlikte operaya gittikleri belirtildi.

Yürütülen soruşturma sonucunda şüphelilerin Büttner'in iki arkadaşı olduğunun ortaya çıkması, Alman medyasında şaşkınlıkla karşılandı.

Deliller tesadüfen ortaya çıktı

Saldırının düzenlendiği gece, bir devriye ekibinin olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yol kenarında küçük bir yangın tespit ettiği bildirildi. Yangını söndüren polislerin olay yerinde tek kullanımlık eldivenler, bir boya tulumu ve bir şişe barbekü tutuşturucusu ele geçirdiği aktarıldı.

Ele geçirilen malzemelerin bir yapı marketten satın alındığı ve alışverişin şüphelilerden biri tarafından banka kartıyla ödendiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Başsavcılık, faillerin yakalanmasına yardımcı olacak ipuçları için 10 bin avro ödül koymuştu.

Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke ve İçişleri Bakanı Rene Wilke, söz konusu saldırıyı sert şekilde kınamıştı.

Woidke, Brandenburg'da aşırılığa yer olmadığını söylemiş ve şiddetin asla kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Wilke ise Andreas Büttner'in önemli bir görev yaptığını ifade etmiş, Büttner'in aşırılık ve nefrete karşı durduğu için hedef alınmasını "iğrenç" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

