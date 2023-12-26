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ARKADAŞLARININ İŞ YERİNE ZİYARETE GİDEN GENÇ, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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ARKADAŞLARININ İŞ YERİNE ZİYARETE GİDEN GENÇ, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarının çalıştığı iş yerine ziyarete giden Bünyamin K. (17), 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

ARKADAŞLARININ İŞ YERİNE ZİYARETE GİDEN GENÇ, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
26.12.2023 - 06:31,
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarının çalıştığı iş yerine ziyarete giden Bünyamin K. (17), 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede çalışan arkadaşlarını ziyarete giden Bünyamin K., iddiaya göre, 2'nci katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Bünyamin K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bünyamin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARKADAŞLARININ İŞ YERİNE ZİYARETE GİDEN GENÇ, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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