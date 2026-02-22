Arnavutköy Belediyesi\'nden Priştine\'de İftar Programı

Arnavutköy Belediyesi, Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar programı düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi ile Eyüp Sultan Vakfı işbirliğinde Priştine'nin merkezinde düzenlenen 1500 kişilik iftar programına, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Eyüp Sultan Vakfı Başkanı İskender Yanova, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek'in yanı sıra vatandaşlar, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yerel yöneticiler katıldı.

Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, ramazanın kalpleri birbirine yaklaştıran bir rahmet mevsimi olduğunu ifade ederek, Arnavutköy'ün her zaman Balkanlar'daki kardeşlerinin yanında olduğunu söyledi.

Candaroğlu, Balkanlar'ın gönül coğrafyasındaki yerine dikkati çekerek, "Bu akşam burada sadece bir iftar sofrasında değil, aynı tarihin, aynı inancın ve aynı medeniyetin gölgesinde bir araya geldik. Bu sofra sadece bir iftar değildir, Türkiye ile Kosova arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsüdür." diye konuştu.

Programda ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarken, iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yapıldı.

Balkanlar'da kardeşlik sofraları sürecek

Arnavutköy Belediyesinden alınan bilgiye göre, Priştine'de başlayan kardeşlik buluşmasına yarın akşam Kuzey Makedonya'nın Dolneni ilçesine bağlı Lazhani'de devam edilecek.

Program süresince her gün 1500 kişilik iftar sofraları kurulacak. Balkanlar genelindeki organizasyonla toplamda yaklaşık 5 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.

Kurulan kardeşlik sofralarıyla ramazanın manevi atmosferinin Balkanlar'ın farklı noktalarında paylaşılması ve Türkiye ile Balkanlar arasındaki dostluk ile dayanışma bağlarının daha da pekiştirilmesi hedefleniyor.