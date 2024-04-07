Arnavutköy'de 7 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen servis şoförü gözaltına alındı

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Arnavutköy'de, 7 yaşındaki bir çocuğa çarpıp ölümüne neden olduğu öne sürülen servis şoförü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Fatih Mahallesi'nde bir sokakta Y.Y. (30) idaresindeki servis aracı, hareket ettiği sırada kaçan topunu almak için yola çıkan Ö.Ç'ye (7) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli servis şoförü Y.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.