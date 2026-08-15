Arnavutköy\'de 70 Araca 701 Bin Lira Ceza

İSTANBUL Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik tonaj denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 110 araç durdurulurken 70 araç ve sürücüsüne 701 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Arnavutköy'de ağır yük taşıyan araçlara yönelik tonaj denetimi gerçekleştirdi. Arnavutköy Habipler Yolu Boğazköy İstiklal Mahallesi mevkiinde oluşturulan denetim noktasında, yük taşıyan ağır vasıtalar tek tek durdurularak kontrol edildi. Yapılan denetimler kapsamında toplam 110 araç ve sürücüsü incelendi. Kurallara uymadığı, fazla yük taşıdığı ve mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen 70 araç sürücüsü ve araç sahibine, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 701 bin 376 lira idari para cezası uygulandı. Trafik ekiplerinin, kent genelinde hem yol güvenliğini sağlamak hem de aşırı tonaj nedeniyle yolların deforme olmasını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

'GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ SAĞLIYORUZ'

Ekipler tarafından uygulama noktasında kontrolleri yapılan hafriyat kamyonu şoförü Tunahan Özderya, "Neticede bizim için çalışıyorlar. Biz polis ekiplerimizden razıyız. Tonaj uygulaması yaptıkları için patronlarda üsteleyemiyor, tonaj atın diye. Tonaj atmadığım sürece güvenli bir sürüş sağlıyoruz. Yolu da bozmuyoruz, bizim için de çok rahat oluyor. Konforumuz için de trafik için de, daha seri hareket edebilmemizi sağlıyorlar. Özellikle bu güzergahta, Bence yeterli denetimler oluyor. Tabii ki bazen İş çıkış saatine denk gelince trafik yoğunlaşıyor. O bizi birazcık üzüyor, karnımız aç eve yetişemiyoruz diye. Biz tonaj ve evrak denetimlerinden gayet memnunuz" dedi.

'BİZİM İÇİN TONAJ UYGULAMALARI ÇOK İYİ'

Denetimlerin yeterli olduğunu söyleyen Özderya, "Ağır vasıta şoförüyüz; kendimiz devrilmesek bile, çarptığımız insanların, küçük araçlarda canına mal oluyoruz. İster istemez insanların hayatına mal olabiliyoruz. Ağır tonaj olunca fren durma mesafemiz daha sıkıntılı olabiliyor. Daha ağır hareket etme şansımız oluyor, dur kalklarda. Bizim için tonaj uygulamaları çok iyi bir uygulama. Hepsinden Allah razı olsun, iyi ki çeviriyorlar. İyi ki baskı yapıyorlar. Yapmazlarsa, patronlar dediğim gibi '3 ton fazla attın, 5 ton fazla atın' bir şey olmaz diyor. Yol üstünde düz gidemiyoruz. Ben direksiyonu sabit tutmama rağmen kamyon bir o şeride bir bu şeride giriyor. Bu tonaj yüzünden oluyor, o yüzden tonaj uygulamaları çok iyi" şeklinde konuştu.