Arnavutköy\'de Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Arnavutköy'de biriken kum nedeniyle karaya oturan balıkçı teknesi, diğer teknelerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Karaburun Mahallesi'ndeki limandan dün gece saatlerinde balığa çıkmak için ayrılan tekne, kıyı şeridinde seyrederken biriken kum dolayısıyla karaya oturdu.
Kaptan bir süre kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştığı tekne, dalgaların etkisiyle kıyıya doğru sürüklendi.
Bu durumu gören diğer balıkçı tekneleri yardıma koştu. Balıkçılar, bağladıkları halatlarla tekneyi çekmeye başladı.
Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan tekne, hasar gördüğü için yeniden limana çekildi.
Balıkçı teknelerinin kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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