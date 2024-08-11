Arnavutköy\'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşi Harun G. tarafından sokakta silahla vurularak öldürülen Serpil G'nin cenazesi toprağa verildi.
Eşi Harun G. tarafından dün sokakta silahla vurularak öldürülen Serpil G'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine, Serpil G'nin yakınları katıldı.
Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Teferrüç Mezarlığı'na defnedildi.
Arnavutköy'de dün boşanma aşamasındaki çiftin arasında sokakta çıkan tartışmada, Harun G. 4 çocuk annesi olan eşi Serpil G'yi silahla vurarak öldürmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Harun G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
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