Arnavutköy'de Depo Hırsızlığı

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Arnavutköy'de el arabasıyla girdikleri depodan inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen 2 şüpheli aranıyor.

İnşaat ustası Sami Yılmaz, malzemelerini koymak için kiraladığı Yunus Emre Mahallesi Çamlık Sokak'taki deponun kilidinin kırık olduğunu ve içerisinde birçok malzemenin çalındığını fark etti.

Yılmaz'ın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, gece depoya giren hırsızların el arabasına yükledikleri makineleri, kabloları, projektörleri ve diğer inşaat malzemelerini çaldıklarını belirterek, "Tüm malzemelerimiz kayıtlı ve faturalıydı, yeni alınmıştı. 50-60 bin liralık zararımız var. Güvenlik kamerasını fark edince yüzlerini kapatarak hırsızlık yapmaya devam etmişler. Mağdur oldum. Bundan sonra depo güvenliği için alarm gibi ek önlemler almayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada şüphelilerin el arabasıyla sokakta yürüyerek deponun önüne gelmesi ve kilidi kırarak içeriye girmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.