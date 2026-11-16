Arnavutköy'de eve yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındı

Arnavutköy'de eve yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Taşoluk'ta 9 Kasım'da iki maskeli kişi, ateşe verdikleri yanıcı maddeyi bir evin pencerelerine doğru fırlattı. Olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına aldı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de bir eve yanıcı madde atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Taşoluk Mahallesi Balören Sokak'ta 9 Kasım'da yüzleri maskeli iki kişi, bir binanın önüne gelerek ateşe verdikleri yanıcı maddeyi evin pencerelerine doğru attı. Yanıcı maddeler yere düşerken şüpheliler kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, şüphelilerin yanıcı maddeyi ateşe vererek eve doğru atıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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