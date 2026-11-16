Arnavutköy'de eve yanıcı madde atan 2 şüpheli gözaltına alındı

Arnavutköy'de bir eve yanıcı madde atılmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Taşoluk Mahallesi Balören Sokak'ta 9 Kasım'da yüzleri maskeli iki kişi, bir binanın önüne gelerek ateşe verdikleri yanıcı maddeyi evin pencerelerine doğru attı. Yanıcı maddeler yere düşerken şüpheliler kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüpheliler B.G. ve S.E'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, şüphelilerin yanıcı maddeyi ateşe vererek eve doğru atıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.