Arnavutköy'de Kaçırma ve Tehdit Olayı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kaçırma ve Tehdit Olayı

Arnavutköy\'de Kaçırma ve Tehdit Olayı

ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre hurda dükkanı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para isteyen, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

07.09.2024 10:50
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ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre hurda dükkanı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para isteyen, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy Mavi göl Mahallesi'nde hurda dükkanı olan bir kişi, 5 kişinin iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiği ve 12 milyon lira para istediği şikayetiyle emniyete başvurdu. Emniyetteki ifadesinde, şüphelilerin farklı tarihlerde iş yerine gelmeyi sürdürdüklerini anlatan mağdur, bir seferinde kendisini darbettiklerini, iş yerinin kilidini kırdıklarını belirtti. Şüphelilerin oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçırdığını 'Babanın bize borcu var. Onunla anlaşamıyoruz. Seninle anlaşalım' dedikten bir süre sonra serbest bıraktıklarını anlatan mağdur, bu kişilerden şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi. Ardından yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli Esenyurt ve Sultangazi'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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