Arnavutköy'de Kamyonun Kasasında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutköy'de Kamyonun Kasasında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki bir kamyonun kasasında 15'i Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

16.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de, kamyonun kasasında 19 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Baykan Sokak'ta, üzerinde "evden eve nakliyat" yazan park halindeki kamyondan gelen seslerden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, açtıkları kamyonun kasasında düzensiz göçmenlerle karşılaştı. 15'i Afganistan, 4'ü Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ile kamyonun sürücüsü S.D, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan S.D'nin, düzensiz göçmenleri Bulgaristan'a götürmeyi planladığı ve Arnavutköy'de mola verdikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bu arada, polis ekiplerince kamyonun kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyon sürücüsü ve düzensiz göçmenlerin, kamyondan indirilerek polis aracına bindirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, istanbul, 3-sayfa, Göçmen, Güvenlik, Polis, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Kamyonun Kasasında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
23:25 Beşiktaş’ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı Beşiktaş'ta lüks cipiyle genç kadını ağır yaralayan maganda tutuklandı
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
23:47 Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ’ın “Suriye Aile Hukuku“ kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Suriye Aile Hukuku" kitabı iddialarını yalanlayıp soruşturma başlattı
23:14 Abdülkerim Bardakcı’ya komik teklif Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti Abdülkerim Bardakcı'ya komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 17:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kamyonun Kasasında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement