Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Arnavutköy\'de kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı
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ARNAVUTKÖY Belediyesi iştiraki ARKENT tarafından hayata geçirilen İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temeli düzenlenen törenle atıldı.

ARNAVUTKÖY Belediyesi iştiraki ARKENT tarafından hayata geçirilen İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temeli düzenlenen törenle atıldı. Arnavutköy'de ARKENT aracılığıyla toplam yaklaşık 2 bin 200 konutun dönüşüm süreci devam ederken, İmrahor'da hayata geçirilen yeni etabın güvenli, modern ve sosyal yaşam alanlarıyla ilçedeki dönüşüm çalışmalarına güç katması hedefleniyor.

ARKENT tarafından hayata geçirilen İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temel atma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ARKENT Genel Müdürü Fatih Çetindere, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediyeden yapılan açıklama göre depreme dayanıklı yapıları sosyal yaşam alanlarıyla buluşturan proje, 13 bin 600 metrekarelik alanda 91 bağımsız bölümden oluşacak. 1+1 ve 2+1 konut tiplerinin yer aldığı projede; çocuk oyun alanları, yeşil yaşam alanları, spor salonu ve kapalı otopark gibi birçok sosyal donatı bulunacak. Modern şehircilik anlayışıyla tasarlanan proje, İmrahor Mahallesi'ne güvenli, konforlu ve sosyal yaşamı önceleyen yeni bir yaşam merkezi kazandıracak. Bu yatırımla birlikte ARKENT'in Arnavutköy genelinde eş zamanlı olarak inşasını sürdürdüğü konut sayısı yaklaşık 2 bin 200'e ulaştı.

VALİ GÜL: ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ DÖNÜŞÜME ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve projenin hayırlı olması temennilerini ileterek başladı. İstanbul'un en önemli gündeminin depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Gül, güvenli şehirlerin ancak tüm kurumların iş birliğiyle mümkün olacağını söyledi. Arnavutköy Belediyesi'nin bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Gül, göreve başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun kentsel dönüşümü öncelikli gündem haline getirdiğini söyledi. Belediye bünyesinde kurulan ARKENT'in hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara destek verdiğini hem de belediyenin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunduğunu belirten Gül, "Bir konut da olsa, yüz konut da olsa, bin konut da olsa her biri kıymetlidir. Arnavutköy Belediyesi yürüttüğü projelerle İstanbul'daki büyük dönüşüme önemli katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, çalışma arkadaşları ve projeye destek veren vatandaşlara teşekkür eden Gül, birkaç yıl içerisinde İmrahor'un bambaşka bir görünüme kavuşacağını belirterek, yapılan yatırımların hem hak sahiplerine hem de ilçeye önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

CANDAROĞLU: DEPREM ÖLDÜRMÜYOR, TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRÜYOR

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve geldikleri günden bu yana kentsel dönüşümü ilçenin en önemli önceliklerinden biri haline getirdiklerini belirterek, vatandaşlarla birlikte Arnavutköy'ü daha güvenli ve daha estetik bir geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını aktardı. Yaklaşık 23 aylık süreçte yalnızca İmrahor Mahallesi'nde 30'un üzerinde adada uzlaşma sağlandığını, ilçe genelinde ise 2 binin üzerinde bağımsız bölüm için vatandaşlarla anlaşmaya varıldığını ifade eden Candaroğlu, uzlaşması tamamlanan projelerin vakit kaybetmeden inşa sürecine geçirildiğini ve taahhüt edilen sürelerde hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Konuşmasında deprem gerçeğine dikkat çeken Candaroğlu, "Deprem öldürmüyor, tedbirsizlik öldürüyor" dedi. Vatandaşların hiçbir hak kaybı yaşamadan güvenli konutlara kavuşmasının temel hedefleri olduğunu ifade eden Candaroğlu, kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin mevcut haklarını koruyarak ilerlediklerini söyledi. Devletin tüm kurumlarının bu süreçte vatandaşın yanında olduğunu belirten Candaroğlu, Arnavutköy Belediyesi'nin de aynı anlayışla vatandaşlara rehberlik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Kaymakam Mahmut Hersanlıoğlu'nun dönüşüm sürecine verdiği desteğin kendileri için önemli bir güç olduğunu belirten Candaroğlu, ikinci etabı başlatılan projenin İmrahor Mahallesi, Arnavutköy ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni etti.

ÇETİNDERE: YENİ ETAPLARLA DÖNÜŞÜM HIZ KESMEDEN SÜRECEK

ARKENT Genel Müdürü Fatih Çetindere, Başkan Mustafa Candaroğlu'nun vizyonuyla yaklaşık 23 ay önce kurulan ARKENT'in bugün Arnavutköy'deki dördüncü temel atma törenini gerçekleştirdiğini söyledi.

İmrahor'da devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirten Çetindere, ilk etapta başlanan projelerde teslim sürecine yaklaşıldığını, yeni etaplar için de proje ve ruhsat çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Vatandaşların desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını büyüterek sürdüreceklerini belirten Çetindere, verilen sözleri zamanında yerine getirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak İmrahor Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap'ın temeli atıldı.

Kaynak: DHA

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