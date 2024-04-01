Arnavutköy\'de Muhtarlık Seçimi Yüzünden Çıkan Kavgada İki Kişi Yaralandı

Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Bolluca Mahallesi'nde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mahmut D. (32) ile o sırada sokaktan geçen mahalle sakini Mustafa A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevik Kuvvet polisleri, TOMA eşliğinde bölgede güvenlik önlemi aldı.
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AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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