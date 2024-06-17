Arnavutköy'de özel kurban kesim yerinde hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni yorgun mermi olarak belirlendi

Güncel

Arnavutköy'de özel kurban kesim yerinde hayatını kaybeden Doğan İçeoğlu'nun ölüm nedeninin yorgun mermi olduğu öne sürüldü.

Hacımaşlı Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinde kasaplık yapan Doğan İçeloğlu'nun yere düşmesi üzerine, diğer çalışanlar polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İçeloğlu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yapılan ilk incelemede İçeloğlu'nun vücudunda mermi izi görüldü.

Yapılan incelemede İçeloğlu'nun, çevreden gelen bir yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İçeloğlu'nun cenazesi, yakınlarınca defnedilmek üzere Tokat'a götürüldü.