Arnavutköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi.
İstanbul'da gün içinde şiddetli rüzgar bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Develi Sokak'ta rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç yola devrildi.
Ağacın devrilmesi nedeniyle sokak araç geçişine kapanırken, park halindeki bir otomobil hasar gördü.
Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç parçalanarak sokaktan kaldırıldı.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde ise rüzgar nedeniyle kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın çevresine yerleştirilen koruma saclarından bazıları yola devrildi.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de Rüzgar Ağaç Devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?