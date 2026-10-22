Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı

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Arnavutköy'de servis minibüsü, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı; 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ARNAVUTKÖY'de 9 kişinin yaralandığı, servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, servis minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis minibüsünün dörtlü ikaz lambaları açık şekilde caddede ilerlediği, ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonunun arkasına çarptığı görüldü. Çarpışma sonrası minibüs içerisinde bulunan kişilerin aracın bagaj kısmından dışarı çıktığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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