Arnavutköy'de ücretini alamayan 75 inşaat işçisi şantiyede eylem başlattı - Son Dakika
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Arnavutköy'de ücretini alamayan 75 inşaat işçisi şantiyede eylem başlattı

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Arnavutköy\'de ücretini alamayan 75 inşaat işçisi şantiyede eylem başlattı
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Arnavutköy Sazlıbosna'daki Emlak Konut GYO şantiyesinde çalışan 75 Yapı Yol-İş üyesi işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Güvenlik görevlileriyle çıkan arbedede iki işçinin gözaltına alındığı bildirildi.

(İSTANBUL) - Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna'da bulunan Emlak Konut GYO şantiyesinde çalışan Yapı Yol-İş Sendikası üyesi inşaat işçileri, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Haklarını alamadan şantiyeden çıkmayacaklarını belirten işçiler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan arbedede iki işçinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emlak Konut GYO'ya ait TOKİ projesinde ana yüklenici firma ile taşeron inşaat firması çalışanlarından, 75 Yapı Yol-İş üyesi işçi, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüştü. Görüşmelerden sonuç alınamaması ve hakların ödenmesini ertelemeye yönelik tekliflerin sunulduğunu aktaran işçiler, şantiyede protesto eylemi başlattı.

"İKİ ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI"

Şantiyede bulunan yaklaşık 600 kişiden maaşını alamayan işçiler adına yapılan açıklamada, hak arama mücadelesi sırasında güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Firmalar haklarımızı ödemeden şantiyeden çıkmamızı istiyor. Hakkımızı talep ettik fakat ana firmaya bağlı güvenlik görevlileri arkadaşlarımıza saldırıda bulundu. İki arkadaşımız gözaltına alındı. Baskılarla bizi yıldıramazsınız. Haklarımızı almadan eylemimizi bitirmeyeceğiz, şantiyeyi terk etmeyeceğiz."

Şirket yönetiminin ödemeleri zamana yayan tekliflerini kabul etmeyen işçilerin şantiyedeki bekleyişi ve eylemi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de ücretini alamayan 75 inşaat işçisi şantiyede eylem başlattı - Son Dakika
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