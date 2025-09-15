Arnavutköy'den 60 Milyon Lira Eğitim Bursu - Son Dakika
Arnavutköy'den 60 Milyon Lira Eğitim Bursu

15.09.2025 09:44
Arnavutköy Belediyesi, 2025-2026 dönemi için öğrencilere 60 milyon lira burs verecek.

Arnavutköy Belediyesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine toplamda 60 milyon liralık eğitim bursu verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla nakdi destek programı hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2 bin 500 lira, üniversite öğrencilerine ise 15 bin lira eğitim desteği verilecek.

Başvurular, 10 Ekim'e kadar "sosyaldestek.arnavutkoy.bel.tr" adresi üzerinden alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, "Bizler öğrencilerimizin yanında olmaya, onların başarı yolculuğunu desteklemeye devam edeceğiz. Eğitim desteği bizden, başarı sizden." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

