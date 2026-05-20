Arnavutköy Sosyal Tesisi Yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen Beşiktaş'taki Arnavutköy Sosyal Tesisi, hizmet vermeye başladı.

Sosyal tesisteki programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, tesisin 1991 yılında açıldıktan sonra bugüne kadar 2 milyonun üstünde kişiye hizmet verdiğini söyledi.

Tesisin önceki halinin kapasitesinin 60 kişi olduğunu anlatan Aslan, yenilenen haliyle kapasitenin 130 kişiye yükseldiğini kaydetti.

Aslan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda 37 tane sosyal tesisi var. Bunların 19 tanesi restoran ve kafeterya, 6 tanesi sadece kafeterya, 7 tanesi düğün davet salonu ve organizasyonlar için kullanılıyor. İki tanesi büfe kapsamında, 3 tanesi de konaklama tesisi olarak toplam 37 tane tesisimiz var ve 106 milyon kez kullanılmış bu tesislerimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Aslan ile beraberindeki heyet, tesisi gazetecilerle gezerek incelemelerde bulundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.