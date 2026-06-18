Arnavutluk Meclisinde Gerilim

Arnavutluk Meclisinde oturum, ana muhalefetteki Demokrat Parti (PD) milletvekillerinin kürsüyü bloke etmesi nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradı.

Milletvekilleri, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakereleri konusunda bilgilendirme yapması ve bazı tasarıların görüşülmesi gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Niko Peleshi'nin, Bakan Hoxha'ya söz hakkı vermesinin ardından PD milletvekilleri, kürsüyü bloke ederek partinin Genel Başkanı Sali Berisha'ya konuşma hakkı tanımasını istedi.

Milletvekilleri, ayrıca Tiran'da haziran başından bu yana süren gösterilerle ilgili de tartıştı.

Oturumda konuşan PD Genel Başkanı Berisha, muhalefetin, "yüz binlerce vatandaşın 18 gündür Başbakan Edi Rama'nın görevden ayrılması ve hukuk devletinin yeniden tesisi talebiyle" protestolarda bulunduğu ortamda meclisin çalışmalarını normal şekilde sürdüremeyeceğini savundu.

Berisha, "Edi Rama, istifasını sunmadan veya bir soru önergesini tartışmaya açmak için buraya gelmeden, bu meclisin diğer konulara devam etmesi, Arnavut vatandaşlarına karşı bir ihanet ve alaycılık eylemidir. Özgürlük, hukuk ve insan hakları, kültürel mirasın ve çevrenin korunması, bayrağı ellerinde 18 gündür saatlerce fedakarlık yapan yüz binlerce Arnavut'u görmezden gelmeye hakkınız yok." diye konuştu.

Oturumda bazı muhalefet milletvekilleri de göstericiler için destek pankartları açtı.

Muhalefet milletvekillerinin eyleminin ardından Meclis Başkanı Peleshi oturuma ara verdi.

Turizm projesine karşı gösteriler

Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 18 gündür devam ediyor.

Vatandaşlar, Zvernec'teki sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını, "Arnavutluk, satılık değildir" sloganıyla protesto ediyor.