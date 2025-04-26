Arnavutluk Posta Müzesi\'nde Tarih Yolculuğu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hizmet veren Arnavutluk Posta Müzesi, asırlık posta pullarına yaptığı ev sahipliğiyle ülke tarihine ışık tutuyor.

Tiran'da, 5 Kasım 2021'de hizmet vermeye başlayan ve 1913'ten itibaren basılmaya başlanan posta pullarına ev sahipliği yapan Arnavutluk Posta Müzesi, kentte tarih meraklılarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Posta pulları üzerinde ülke tarihinin 112 yılının farklı dönemlerinden figürler yer alırken Osmanlı döneminden kalma nadide posta pulları ve mühürler de ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken koleksiyonlar arasında önde geliyor.

Müzede ayrıca, eski mektup zarfları, haberleşme araçları ve posta görevlilerine ait üniformalar sergileniyor, ziyaretçiler müzedeki atölyede kendi tasarımlarını posta puluna dönüştürebilme fırsatını elde ediyor.

? Posta pulu koleksiyonunu genişletme çalışmaları sürüyor

Arnavutluk Postası Pul Arşivi Uzmanı Marilda Habibi, AA muhabirine, müzenin ülke tarihine ışık tutan yönlerini anlattı.

Habibi, "Bu müze 2021'de yeniden tasarlanarak hizmet vermeye başladı. Bu koleksiyonlar öncesinde Ulusal Tarih Müzesi'nin bir parçasıydı." dedi.

Müzedeki posta pulu koleksiyonunu genişletmeye devam etmek için gerekli araştırma ve çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Habibi, bugün de modern ve tematik pul basımına devam ettiklerini belirtti.

Habibi, "Bu müzede, Arnavutluk Postasının çalışmalarını yansıtan birçok obje sergileniyor. Bir postacının ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanlar, yıllara göre sıralanmış posta pulları ve Arnavutluk Postasının yıllar içinde aldığı ödüller ve nişanlar da burada sergileniyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerin müzede Arnavutluk posta pulları tarihini izleme fırsatı bulabildikleri bir belgesel odasının da bulunduğuna işaret eden Habibi, ayrıca posta pulu koleksiyoncularının ve araştırmacıların da müzeye büyük ilgi gösterdiklerini dile getirdi.