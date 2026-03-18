Arnavutluk'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü için tören düzenlendi

18.03.2026 18:01
Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde İşkodra'daki Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip, İşkodra Valisi Holta Duda, İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Teuta Qyteza, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Hasan Rıza Paşa'nın, yalnızca Türk tarihinin değil, aynı zamanda Arnavutluk'un da ortak hafızasında saygıyla anılan bir isim olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlığı ve vatan uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Atay, şunları söyledi:

"Bu büyük mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale'de kazanılan zafer, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu beslemiş ve nihayetinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır." diye konuştu."

Atay, bugünlerde ayrıca İstiklal Marşının kabul edilişinin 105'inci yıl dönümünü de idrak ettiklerini aktardı.

Öte yandan, İşkodra Prenk Jakova Sanat Okulu'nun orkestrası tarafından Türk ve Arnavut eserlerinden oluşan bir enstrümantal konser de düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından da İşkodra'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla programlar yapıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Diplomasi, Kültür, Güncel, Son Dakika

