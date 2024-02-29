Arnavutluk'ta Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arnavutluk'ta Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı

Arnavutluk'ta, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonu ve AB Büyüme Planı'nın uygulanması görüşülecek zirve başladı. AB Komisyonu üyesi Varhelyi ve bölge liderleri katılıyor. Zirve, bölgenin Avrupa geleceği ve ortak zorluklar hakkında görüş alışverişine olanak sağlayacak.

29.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunun yanı sıra bölge için AB Büyüme Planı'nın uygulanmasının görüşüleceği Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen zirveye girişte, katılımcı ülke liderlerini ve temsilcileri karşıladı.

Zirveye, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya Başbakanı Talat Caferi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile farklı uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ise zirveye bir video mesaj göndermesi bekleniyor.

Zirvenin açılışında konuşan Rama, AB'ye katılmaya çalışan benzer düşüncelere sahip uluslar olarak işbirliğini derinleştirmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Arnavutluk'un AB'ye üyelik yolculuğunda yeni bir aşamaya girdiğine işaret eden Rama, "Çok sayıdaki gerekli ev ödevini hızlı, yoğun bir şekilde ele alıyoruz. Bunu, AB'nin yasal yapısını onaylayarak, her yöndeki reformları derinleştirerek ve yolsuzluk ile organize suça karşı yeni seviyelerde savaşımızı artırarak yapıyoruz." diye konuştu.

Rama, Batı Balkan ülkeleri arasında barışı, diyaloğu ve işbirliğini teşvik ederek tüm bölgesel ortaklarıyla ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Varhelyi de entegrasyon sürecinin Batı Balkanlar ekonomilerinin ve toplumlarının AB'ye entegrasyonu anlamına geldiğini belirtti.

AB'nin, bu sürecin getireceği tüm faydaları sunması gerektiğine dikkati çeken Varhelyi, "Tüm Batı Balkan ülkelerinin bu planın getirdiği kazanımlardan ve iyiliklerden yararlanabileceklerine inancımız tam. (Plan) Batı Balkan ülkelerinin ekonomisinin gelecek 10 yılda ikiye katlanmasına katkı sağlama fırsatına sahip. İlerleyebilmemiz için bölgenin hızlı bir şekilde ilerlemesine ihtiyacımız var. Bu da bu planın gerçekten işe yaramasını sağlayacak reformların sonuçlarına ulaşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Varhelyi, planın, bölge ülkelerinin AB kurallarını uyguladığı takdirde işleyeceğini sözlerine ekledi.

Zirve, bölgenin Avrupa geleceği ve ortak bölgesel zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunulması için fırsatlar sağlayacak.

Arnavutluk makamlarına göre, AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik planı, bölgenin ekonomik büyümesini, gerekli reformların hızlandırılmasını ve bu ülkelerle AB genişleme sürecini ilerletebilecek yatırımların yapılmasını hedefliyor.

Zirvenin sonunda Rama ve Varhelyi ortak basın toplantısı düzenleyecek.???????

Kaynak: AA

Balkanlar, Avrupa Birliği, Uluslararası, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 14:51:48. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement