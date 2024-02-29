Arnavutluk'ta Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı

Arnavutluk'ta, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunun yanı sıra bölge için AB Büyüme Planı'nın uygulanmasının görüşüleceği Bölgesel Büyüme Planı ve Yakınsama Zirvesi başladı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen zirveye girişte, katılımcı ülke liderlerini ve temsilcileri karşıladı.
Zirveye, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Kuzey Makedonya Başbakanı Talat Caferi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile farklı uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor.
Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ise zirveye bir video mesaj göndermesi bekleniyor.
Zirvenin açılışında konuşan Rama, AB'ye katılmaya çalışan benzer düşüncelere sahip uluslar olarak işbirliğini derinleştirmek adına bir araya geldiklerini söyledi.
Arnavutluk'un AB'ye üyelik yolculuğunda yeni bir aşamaya girdiğine işaret eden Rama, "Çok sayıdaki gerekli ev ödevini hızlı, yoğun bir şekilde ele alıyoruz. Bunu, AB'nin yasal yapısını onaylayarak, her yöndeki reformları derinleştirerek ve yolsuzluk ile organize suça karşı yeni seviyelerde savaşımızı artırarak yapıyoruz." diye konuştu.
Rama, Batı Balkan ülkeleri arasında barışı, diyaloğu ve işbirliğini teşvik ederek tüm bölgesel ortaklarıyla ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.
Varhelyi de entegrasyon sürecinin Batı Balkanlar ekonomilerinin ve toplumlarının AB'ye entegrasyonu anlamına geldiğini belirtti.
AB'nin, bu sürecin getireceği tüm faydaları sunması gerektiğine dikkati çeken Varhelyi, "Tüm Batı Balkan ülkelerinin bu planın getirdiği kazanımlardan ve iyiliklerden yararlanabileceklerine inancımız tam. (Plan) Batı Balkan ülkelerinin ekonomisinin gelecek 10 yılda ikiye katlanmasına katkı sağlama fırsatına sahip. İlerleyebilmemiz için bölgenin hızlı bir şekilde ilerlemesine ihtiyacımız var. Bu da bu planın gerçekten işe yaramasını sağlayacak reformların sonuçlarına ulaşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Varhelyi, planın, bölge ülkelerinin AB kurallarını uyguladığı takdirde işleyeceğini sözlerine ekledi.
Zirve, bölgenin Avrupa geleceği ve ortak bölgesel zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunulması için fırsatlar sağlayacak.
Arnavutluk makamlarına göre, AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik planı, bölgenin ekonomik büyümesini, gerekli reformların hızlandırılmasını ve bu ülkelerle AB genişleme sürecini ilerletebilecek yatırımların yapılmasını hedefliyor.
Zirvenin sonunda Rama ve Varhelyi ortak basın toplantısı düzenleyecek.???????
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