İşkodra\'da Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ile 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikler, İşkodra'daki Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.
Etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşların temsilcileriyle davetliler katıldı.
Burada konuşan Büyükelçi Atay, kutlu zaferi ve tüm şehitleri, her sene olduğu gibi bu sene de İşkodra müdafisi Hasan Rıza Paşa anıtında kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyledi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü de kutladıklarını anımsatan Atay, "Çanakkale Zaferi de Türk milletinin azmi ve vatan sevgisiyle olumsuz koşulların üstesinden gelinebildiğini göstermiş, ulusumuzun mücadeleci ruhunun Kurtuluş Savaşımızda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yolumuzu aydınlattığı bir dönüm noktası olmuştur. Türk ulusu küllerinden yeniden doğmuş, birlik ve beraberliğini tüm dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.
Çevik de Çanakkale Zaferi'ni, Türk milletinin vatan sevgisinin, hür yaşama kararlılığına karşı konulmaz bağımsızlık iradesinin en önemli kayıtlarından biri olarak nitelendirdi.
Türklerin en sıkıntılı dönemlerinde Çanakkale Zaferi'yle dünya tarihinin kaderini değiştirdiğini vurgulayan Çevik, "Türk tarihinin övünç sayfalarında haklı bir yer tutan bu zafer, dünya tarihinin de dersler çıkarması gereken en önemli olayları arasındadır." ifadesini kullandı.
Öte yandan, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü'nde, Çanakkale Zaferi ile İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri dolayısıyla belgesel gösterimi ile Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı bir anma programı düzenlendi.???????
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