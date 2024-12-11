Arnavutluk\'ta Emekliler Protesto Etti

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Arnavutluk'ta emekliler, maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle yeniden protesto eylemi yaptı.

Emekliler, son olarak 27 Kasım'da düzenledikleri protestonun ardından maaşlarının artırılması ve kendilerine yönelik sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi talebiyle bir kez daha başkent Tiran sokaklarına döküldü.

Başbakanlık binası önünde toplanan emekliler, hükümeti protesto etti.

Eyleme katılan emekliler, "İkramiye istemiyoruz, saygın bir emekli maaşı istiyoruz", "Tüm hayatımız boyunca çalıştık, cüzdanımız yine boş" ve "Yolsuzluktan ellerinizi çekin, emekli maaşları artsın" yazılı pankartlar açtı.

Protestoya bir grup eski maden çalışanı da katılarak hükümetten madencilerin statülerini belirleyecek düzenlemeler yapmasını talep etti.

Arnavutluk hükümeti, eylülde emeklilik maaşlarında yüzde 4,1'lik artışı onaylamış, bazı gruplar bu artışa karşı çıkmıştı.

Verilere göre artıştan farklı kategorilerde olan yaklaşık 791 bin emeklinin yararlanması öngörülüyor.

Hükümet, 27 Kasım'da emeklilere yönelik yıl sonu ikramiyesi verileceğini açıklamış, bazı siyasi parti ve kuruluşlar buna tepki göstermişti.