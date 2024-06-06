Arnavutluk'ta Hükümetin İstifası Talebiyle Protesto Düzenlendi - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Hükümetin İstifası Talebiyle Protesto Düzenlendi

Arnavutluk\'ta Hükümetin İstifası Talebiyle Protesto Düzenlendi

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi'nin (PD) çağrısı ve 'hükümetin istifası' talebiyle yapılan protestoda arbede çıktı. Göstericiler, hükümetin istifasını ve geçici-teknik hükümetin kurulmasını talep ederken, polis kordonunu aşmaya çalışanlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protesto, Başbakan Edi Rama'nın istifası talebiyle düzenleniyor.

06.06.2024 16:35
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Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) çağrısı ve "hükümetin istifası" talebiyle protesto düzenlendi.

Arnavutluk Meclisi Genel Kurulu'nda oturum düzenlendiği esnada, Meclis binası önünde yapılan protestoda arbede çıktı.

"Hükümetin istifası ve geçici-teknik hükümetin kurulması" talebiyle düzenlenen protestoda göstericiler lastik yaktı, güvenlik güçlerine sis bombası ve farklı cisimler fırlattı. Polis kordonunu aşmaya çalışanlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

PD Milletvekili Flamur Noka, burada yaptığı konuşmada, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Organizatörlere göre protesto, İtalyan medyalarında "Arnavutluk devletinin organize suçla ilişkisi" iddiası üzerine yaptığı bazı yayın ve yazıların ardından Başbakan Edi Rama'nın istifası ve geçici hükümetin kurulması talebiyle düzenleniyor.

Bazı yasa tasarılarının görüşüldüğü Meclis oturumunda da gerginlik yaşandı. Oturumda, muhalefet milletvekilleri Meclis kürsüsünü birkaç kez engelleyerek Genel Kurul'daki çalışmaları sekteye uğrattı.??????

Kaynak: AA

Edi Rama, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Hükümetin İstifası Talebiyle Protesto Düzenlendi - Son Dakika

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