Arnavutluk'ta Sosyal Medya Yasakları Tartışılıyor

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin başkenti Tiran'da 14 yaşındaki ilkokul öğrencisinin başka bir öğrenci tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Belki de TikTok ve Snapchat'i Arnavutluk'ta tamamen yasaklamak gibi köklü bir karar almalıyız." dedi.

Başbakan Rama, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybetmesinin, devlet ve halkın etkin tepki vermesini gerektiren bir trajedi olduğuna vurgu yaptı.

16 yaşından küçük çocukların sosyal ağlara erişiminin bazı ülkelerde kısıtlı olduğunu belirten Rama, "Hükümet olarak ikilemimiz, filtreler uygulamak yönünde ilerleyip ilerlemememiz gerektiğidir. Şimdiye kadarki tüm deneyimlerde bu filtrelerin etkinliğinin çok düşük olduğunu ve çevrim içi dünyada şiddete yönelik teşviklerin ve zorbalığın sadece arttığını öğrendik. Belki de TikTok ve Snapchat'i Arnavutluk'ta tamamen yasaklamak gibi köklü bir karar almalıyız." ifadelerini kullandı.

Rama, teklifin tartışılmak üzere ebeveynlere sunulacağını ve tüm okulların mümkün olduğunca demokratik bir karar alma konusunda çalışacağını söyledi.

Okullarda güvenliğin sağlanması için alınacak önlemlerle ilgili de konuşan Rama, yakında her okul ve sınıfın kameralarla izleneceğini kaydetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulunda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım'da bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Öte yandan, yarın Tiran'da öğrencilerin güvenliğinden endişe duyan veliler, Fan Noli İlkokulundan Eğitim ve Spor Bakanlığına kadar yürüyecek.