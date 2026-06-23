Arnavutlar Trump bağlantılı turizm projesini protesto ediyor - Son Dakika
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Arnavutlar Trump bağlantılı turizm projesini protesto ediyor

Arnavutlar Trump bağlantılı turizm projesini protesto ediyor
23.06.2026 22:56
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Tiran'da, Zvernec bölgesinde Trump'ın kızıyla bağlantılı olduğu iddia edilen turizm projesine karşı 24 gündür gösteriler düzenleniyor. Başbakan Rama projenin Trump ailesine ait olduğunu reddediyor; protestolar sürüyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler devam ediyor.

Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösterilerin 24. gününde çok sayıda kişi İskender Bey Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan başbakanlık binasına yürüdü.

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Başbakan Rama "projenin Trump ailesine ait olduğu" iddialarını reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Jared Kushner, Donald Trump, Ivanka Trump, Ekonomi, Avlonya, Turizm, Güncel, Vlora, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutlar Trump bağlantılı turizm projesini protesto ediyor - Son Dakika

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